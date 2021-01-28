Мурманские власти сообщили, что семьи погибших моряков траулера "Онега" получили матпомощь

ТАСС, 28 января. Материальная помощь всем проживающим в России семьям моряков траулера "Онега", который затонул у Новой Земли 28 декабря 2020 года, полностью оказана, говорится в сообщении пресс-службы администрации Мурманской области.

"Практически все денежные выплаты в рамках материальной поддержки семей погибших и пострадавших моряков траулера "Онега", затонувшего у берегов Новой Земли 28 декабря 2020 года, произведены, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с родными и близкими жертв трагедии. Помощь из резервного фонда правительства Мурманской области получили все семьи, кроме одной, проживающей на территории Украины. По ней продолжается сбор необходимых документов", - говорится в сообщении.

Родственники рыбаков также получили все полагающиеся им выплаты из резервных фондов других регионов и из Пенсионного фонда. С близкими погибших продолжают работать прикрепленные к ним кураторы и психологи. Семьям членов экипажа "Онеги" оказывается и иная помощь, например, в приеме детей на учебу на бюджетной основе в вузы и колледжи, в трудоустройстве и многом другом.

Также собраны сведения о кредитных обязательствах погибших моряков и их близких родственников. В банки направлены ходатайства о рассмотрении возможности закрытия кредитов, в первую очередь ипотечных. "Сейчас идет процедура по банкам, коллеги подтверждают, что готовы ипотечные кредиты погасить. Правительство России нас в этой инициативе поддержало, мы доведем эту работу до конца, будем сопровождать", - приводит пресс-служба слова Чибиса.

Родственники рыбаков задали губернатору ряд вопросов. В частности, были высказаны пожелания создать в Мурманске мемориал экипажу "Онеги" и организовать для близких выход к месту гибели судна. Задачу открытия мемориала взяла на себя администрация Мурманска. Место его установки и внешний вид обсудят с родными погибших. Что касается выезда на место трагедии, то Чибис предупредил, что район, где вела промысел "Онега", известен суровыми погодными условиями даже летом.