Эстония вводит с 1 февраля новые ограничения из-за коронавируса

ТАЛЛИН, 28 января. /ТАСС/. Ограничения в связи с распространением коронавируса в Эстонии станут едиными для всех уездов республики. Такое решение приняло в четверг правительство страны.

"Члены правительства решили в соответствии с предложениями ученого совета и департамента здоровья из-за широкого распространения коронавируса унифицировать ограничения, действующие по всей Эстонии", - говорится в сообщении Коммуникационного бюро правительства Эстонии.

По его информации, в центральном уезде Харьюмаа и восточном Ида-Вирумаа новые ограничения вступят в силу с 1 февраля, в остальных уездах страны - с 3 февраля.

Как пояснила премьер-министр Кая Каллас, новые ограничения должны быть гораздо более точечными, чтобы наносить наименьший ущерб обществу.

"Мы знаем, что ограничения влекут за собой невидимые жертвы: страдают люди, которые теряют работу, дети, которым не подходит дистанционное обучение, а кроме того, потеря привычного уклада жизни сказывается на душевном здоровье людей", - добавила она.

Новые ограничения

Согласно решению правительства, заведения общепита и развлекательные учреждения будут оставаться открытыми до 21:00. При этом за одним столом могут находиться до шести человек, которые находятся от остальных на расстоянии не менее 2 метров. В одном развлекательном заведении может находиться до 250 человек, при этом заполнено оно может быть не более чем на половину. Другие ограничения на работу магазинов и предприятий сферы обслуживания не вводятся.

В публичных собраниях и мероприятиях в помещениях могут принимать участие до 400 человек, при этом зал может быть заполнен не более чем наполовину. Мероприятия без стационарных мест в помещениях запрещены. Также запрещено проводить мероприятия с 21:00 до 6:00. Максимальное количество участников мероприятий на открытом воздухе не должно превышать 500 человек.

В банях, СПА и бассейнах посетителям необходимо соблюдать правила социального дистанцирования. В одной группе могут находиться не более двух человек, которые должны соблюдать дистанцию не менее 2 метров от остальных, эти помещения могут быть заполнены не более чем наполовину.

Правительство запрещает занятия по интересам, которые чреваты большим риском распространения коронавируса. К ним относится пение, танцы, борьба, игра на духовых инструментах и так далее. Занятия по интересам с низким уровнем риска распространения коронавируса разрешено проводить в группах не более 10 человек плюс один наставник.

Коронавирус в Эстонии

Правительство Эстонии ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в столице, позднее их продлили до 31 января. Закрыты предприятия сферы развлечений, залы обслуживания предприятий общепита могут быть заполнены не более чем на четверть. Запрещены публичные собрания и мероприятия в помещениях, в том числе театральные представления, концерты и киносеансы. В публичных мероприятиях на улице могут принимать участие до 10 человек.

Режим ЧП действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая 2020 года. Общее число инфицированных в стране достигло 42 656, умерли 406 пациентов.