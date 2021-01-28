Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю, сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва - Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва - Сингапур, три рейса в неделю)", - говорится в сообщении.

Штаб принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, исходя из критериев эпидемиологической безопасности: число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения не должно превышать 40, суточный прирост заразившихся составляет не более 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней - не более 1.

Как ранее 28 января сообщили в аэропорту Домодедово, авиакомпания Singapore Airlines возобновила полеты из Москвы с частотой раз в неделю. С российской стороны перевозчиком по маршруту Москва - Сингапур до приостановки полетов был "Аэрофлот", на данный момент компания официально не сообщала о возобновлении рейсов.

В то же время власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Международные перелеты из регионов

Как отмечается, международные перелеты с 8 февраля возобновятся из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

"С 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска", - говорится в сообщении. Также будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, в которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

В настоящее время международное авиасообщение с Россией осуществляется через Москву и Санкт-Петербург.

О поэтапном возобновлении авиасообщения

В марте 2020 года Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж, для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета прошлого года Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти две страны. Кроме того, в декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса.