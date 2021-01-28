В Петербурге отреставрируют фасад здания министерства народного просвещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Здание министерства народного просвещения Российской империи в Санкт-Петербурге, входящее в состав ансамбля улицы Зодчего Росси, отреставрирует компания "Ремфасад" до 10 ноября 2021 года. Стоимость контракта на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения составит 97,5 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ по реставрации лицевого фасада здания министерства народного просвещения, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль улицы Зодчего Росси". Участник, с которым планируется заключить контракт, - АО "Ремфасад". Предложение участника - 97,49 млн рублей. Срок окончания выполнения работ - до 10 ноября 2021 года", - говорится в конкурсной документации.

Подрядчику предстоит расчистить фасад здания от старых слоев краски и шпаклевки, отремонтировать поврежденную кирпичную кладку стен и каменную кладку цоколя, отреставрировать сохранившуюся штукатурку и покрасить здание в исторический цвет. Кроме того, "Ремфасад" будет должен восстановить гипсовую лепнину памятника, отреставрировать деревянные двери на входе, а также произвести ремонт чугунных оград здания и замену системы водосточных труб.

Заказчиком работ выступает СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Оплата реставрации осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Ансамбль зданий на улице Зодчего Росси (до 1923 года Театральной) сформировался в 1828-1839 годах на месте дворовых построек и садов Аничкова и Воронцовского дворцов. Пять домов в классицистическом стиле, визуально образующих два сплошных здания по обе стороны улицы, были построены по проекту Карла Росси, автора зданий Сената и Синода, Александринского театра, Главного штаба и Михайловского дворца. Корпуса на западной стороне улицы были переданы Министерству народного просвещения и Министерству внутренних дел Российской империи, в восточных же корпусах размещалась Дирекция императорских театров.

В 2001 году весь ансамбль авторства Карла Росси был включен в список объектов культурного наследия федерального значения. В настоящее время в помещениях имперских учреждений располагаются Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Агентство журналистских расследований и редакция газеты "Фонтанка.ру", Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, а также Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства.