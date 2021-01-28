В Адыгее запустят новую ветку магистрального водовода к апрелю

МАЙКОП, 28 января. /ТАСС/. Новая ветка Майкопского магистрального водовода, строительство которой при содействии федерального центра ведется в Адыгее с 2008 года, будет запущена в конце марта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы республики по итогам рабочей поездки Мурата Кумпилова в Майкопский район, где руководитель региона проинспектировал ход работ на объекте.

"В ходе посещения строительных площадок глава Адыгеи дал ряд поручений руководству Минстроя республики и подрядной организации, указав, что объект должен быть сдан в конце марта 2021 года. Длина нового водовода с разветвлениями составит 125 км. По оценкам специалистов, реализация проекта позволит в среднем увеличить на 30 тыс. куб. м в сутки общий забор воды и довести его до 140 тыс. куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

Строительство этого объекта стало стратегической задачей для республики. Действующий групповой водовод в Адыгее, построенный в 1982 году, нуждался в постоянном ремонте. При поддержке федерального центра с 2008 по 2013 год руководством республики был инициирован процесс прокладки альтернативной нити водовода для обеспечения бесперебойного водоснабжения и увеличения дебита воды. В 2018 году работы продолжились, в результате строители завершили основную трассу нового объекта протяженностью 64 км, а также проложили отводы к поселкам Тульскому, Табачному и станице Курджипской, уточнили в пресс-службе.

"Благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства страны мы поэтапно движемся к логическому завершению этого важнейшего проекта, и давняя проблема с перебоями в водоснабжении будет решена. К сожалению, засушливое лето и аномально теплая погода в осенне-зимний период привели к маловодью источников, снабжающих водовод. Последние километры идут в крайне тяжелых условиях, и сегодня я лично посетил строительство, чтобы еще раз обозначить перед подрядчиками особую значимость сдачи в срок важного для людей объекта. Мы понимаем, какие неудобства приносит жителям подача воды по графику", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Майкопский групповой водовод протяженностью порядка 46 км был сдан в эксплуатацию в 1982 году. Его уникальность заключается в том, что он наполняется водой из карстовых водных источников северного склона Большого Кавказского хребта, при этом большую часть пути в трубах она идет самотеком.