МВД доработало проект о приостановке действия диагностических карт неисправных автомобилей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. МВД доработало законопроект, позволяющий Госавтоинспекции приостанавливать действие диагностических карт неисправных автомобилей и изымать свидетельства о регистрации транспортных средств.

Как пишет газета "Коммерсантъ", новый запрет будет применяться незамедлительно после выявления нарушений, а сотрудники ГИБДД получат право направлять водителей на "неограниченное количество внеочередных ТО".

По данным издания, изначально МВД планировало установить в законе запрет на движение при неисправных тормозах, рулевом управлении, неработающих фарах ночью и неработающих дворниках в дождь. Однако такой запрет есть и сегодня в ПДД и КоАП. В новой редакции дублировать его не стали. При неисправных рулевом управлении, тормозах или сцепном устройстве автопоезда по-прежнему будут налагать штраф и эвакуировать транспортное средство на специальную стоянку.

Ранее сообщалось, что МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор технического осмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств").