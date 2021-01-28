ФНПР предлагает определить в организациях порядок и сроки вакцинирования от коронавируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением об определении порядка и сроков проведения вакцинирования от коронавируса в организациях и коллективах. Соответствующее письмо за подписью главы ФНПР Михаила Шмакова размещено на сайте профсоюзов.

"Учитывая, что вакцинацией должны быть охвачены почти все работающие, ФНПР предлагает определить порядок и сроки проведения этой работы в организациях и коллективах", - говорится в письме.

ФНПР также считает целесообразным рассмотреть этот вопрос на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и предложить рассмотрение региональным трехсторонней комиссиям.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".