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ФНПР предлагает определить в организациях порядок и сроки вакцинирования от коронавируса

Федерация также считает целесообразным рассмотреть этот вопрос на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением об определении порядка и сроков проведения вакцинирования от коронавируса в организациях и коллективах. Соответствующее письмо за подписью главы ФНПР Михаила Шмакова размещено на сайте профсоюзов.

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"Учитывая, что вакцинацией должны быть охвачены почти все работающие, ФНПР предлагает определить порядок и сроки проведения этой работы в организациях и коллективах", - говорится в письме.

ФНПР также считает целесообразным рассмотреть этот вопрос на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и предложить рассмотрение региональным трехсторонней комиссиям.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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