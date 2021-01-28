Власти ФРГ запретят пассажирские авиаперевозки с пятью странами из-за мутации коронавируса

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ договорилось о введении с 30 января запрета на пассажирские авиаперевозки с пятью странами - Бразилией, Великобританией, Ирландией, Португалией и ЮАР - из-за выявленных там многочисленных случаев инфицирования новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщило в четверг издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, решение об ограничениях принято по итогам совещания статс-секретарей компетентных министерств. Как ожидается, в пятницу распоряжение подпишут члены правительства ФРГ.

В проекте документа говорится о полном запрете на авиаперевозки для граждан вышеуказанных стран. Исключения будут сделаны для жителей ФРГ и лиц, которым в Германии предоставлен вид на жительство, дипломатов. Запрет будет действовать предварительно до 17 февраля. Грузовые перевозки, транспортировка гуманитарных товаров и медицинских продуктов будут по-прежнему разрешены.

Как стало известно во вторник, канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила главу МВД Хорста Зеехофера разработать сценарии ограничения авиасообщения со странами, где было зарегистрировано много случаев заражения новыми мутациями коронавируса. Меркель всерьез обеспокоена новыми штаммами коронавируса, один из которых ранее был выявлен в Великобритании. О том, что "британский" вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, впервые сообщили общественности 19 декабря на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании.