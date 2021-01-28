Ректором Череповецкого госуниверситета избрали первого проректора Екатерину Целикову

ВОЛОГДА, 28 января. /ТАСС/. Череповецкий госуниверситет (ЧГУ) по итогам выборов ректора возглавила кандидат филологических наук, доцент, первый проректор университета Екатерина Целикова. Она получила в свою поддержку 75 голосов, ее конкурент - кандидат технических наук, директор Инженерно-технического института Череповецкого госуниверситета Александр Кожевников - набрал 57 голосов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Выборы ректора проводились в связи с тем, что возглавлявший вуз последние 10 лет Дмитрий Афанасьев в марте прошлого года перешел на работу в Минобрнауки России и на сегодня занимает должность заместителя министра науки и высшего образования РФ. Врио ректора был назначен Александр Стрижов, который с 2010 года являлся первым проректором вуза.

"Выборы ректора сегодня проводились в два тура, претендовали три кандидата. В первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Во втором туре Екатерина Целикова получила 75 голосов, Александр Кожевников - 57", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Все три претендента были одобрены Минобрнауки, все являются выпускниками вуза. Так, ученый совет Инженерно-технического института выдвинул своего директора Александра Кожевникова, коллектив кафедры автоматизации и управления - заведующего кафедрой Алену Смыслову. Ученый совет Института информационных технологий, Управление аспирантуры, докторантуры и научной деятельности, ученый совет Гуманитарного института выдвинули кандидатуру Целиковой.

Новый ректор в 2002 году с отличием окончила ЧГУ по специальности "Филология. Русский язык и литература". В 2007 году окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. Возглавляла аспирантуру и докторантуру ЧГУ, с 2018 года была проректором по научной работе. Стаж научной и педагогической работы - 13 лет.

ЧГУ - опорный вуз Вологодской области, крупнейший научный, образовательный и культурный центр Вологодской области, в котором получают образование свыше шести тыс. студентов и аспирантов, работают более 400 преподавателей, в том числе более 250 докторов и кандидатов наук.