Эксперт заявил, что в Хорватии не сомневаются в качестве российских и китайских вакцин

ЗАГРЕБ, 28 января. /ТАСС/. Качество российских и китайских вакцин от коронавируса не вызывает сомнений в Хорватии. Такое мнение высказала в четверг в эфире национального телевидения HRT член руководства Национального штаба гражданской защиты, профессор, главный врач центральной инфекционной больницы Загреба Алемка Маркотич.

"У меня нет причин сомневаться [в качестве вакцин из РФ и Китая], но я не могу суммированно давать оценки", - подчеркнула Маркотич, отвечая на соответствующий вопрос об эффективности российских и китайских прививочных препаратов.

При этом эксперт отметила, что Россия и Китай обладают высокой степенью технологического развития и знаний, что не дает оснований сомневаться в вакцинах, производимых в этих странах.