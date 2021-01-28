В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых людей

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов в связи с пандемией коронавируса продлил срок действия режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями до 11 февраля. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе руководителя региона.

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"Сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом продлил режим самоизоляции для граждан группы риска с 29 января по 11 февраля", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее срок самоизоляции для этих категорий граждан был продлен до 28 января текущего года.

По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрированы 27 652 случая заражения коронавирусом (в том числе 88 за последние сутки), умерли 1 232 человека, выздоровели 24 506 человек.