В Минздраве объяснили причины снижения зарплат медиков в ноябре 2020 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Снижение зарплат медицинских работников в ноябре относительно октября в 2020 году не свидетельствует о реальном снижении доходов, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава РФ.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата работников сферы здравоохранения снизилась в ноябре 2020 года на 6,8% к октябрю 2020 года и составила 48 421 рубль.

"Снижение показателя среднего уровня оплаты труда врачей в ноябре относительно октября 2020 года не говорит о реальном снижении доходов медиков, а носит формальный характер. Это связано с изменением с 1 ноября статуса дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что до октября включительно выплаты имели статус стимулирующих, они учитывались при расчете заработной платы и выплачивались работодателем. В связи с принятием постановления правительства о государственной социальной поддержке в 2020-2021 годах медицинских и иных работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, они получили статус дополнительных социальных выплат и выплачиваются напрямую работникам из фонда социального страхования, они более не учитываются при расчете заработной платы. При этом, добавили в министерстве, дополнительные социальные выплаты осуществляются в полном объеме.