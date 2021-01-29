Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

"Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все", - написал административный глава международного сообщества в Twitter.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,9 млн человек, более 2,1 млн умерли. В США выявлено свыше 25 млн случаев инфицирования, зафиксировано более 423 тысяч летальных исходов. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.