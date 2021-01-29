Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

ТАСС, 29 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг сообщил, что сделал прививку от нового коронавируса.
I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.— António Guterres (@antonioguterres) January 28, 2021
We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.
With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.
✌ for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W
"Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все", - написал административный глава международного сообщества в Twitter.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,9 млн человек, более 2,1 млн умерли. В США выявлено свыше 25 млн случаев инфицирования, зафиксировано более 423 тысяч летальных исходов. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.