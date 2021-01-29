{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

Антониу Гутерриш заявил, что необходимо работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине "всем и повсюду"

ТАСС, 29 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг сообщил, что сделал прививку от нового коронавируса.

"Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все", - написал административный глава международного сообщества в Twitter.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,9 млн человек, более 2,1 млн умерли. В США выявлено свыше 25 млн случаев инфицирования, зафиксировано более 423 тысяч летальных исходов. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
Пандемия COVID-19
Умер Василий Лановой
"Образец гражданского мужества". Каким запомнился Василий Лановой
Соболезнования и воспоминания о народном артисте СССР — в материале ТАСС
Читать полностью