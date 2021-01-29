Собянин выразил соболезнования близким Ланового

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, который ушел из жизни в четверг в возрасте 87 лет. По словам Собянина, образы, которые актер создал в кино, невозможно забыть.

"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть", - написал мэр в своем официальном аккаунте в Instagram.

Соболезнования выразил также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. "Трудно подбирать слова в такой момент. Легендарный человек! Патриот, великий актер, почетный гражданин Москвы... Вечная память, Василий Семенович!" - написал он в Twitter.

В начале января стало известно, что у Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония". В четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что артист переведен в реанимацию.