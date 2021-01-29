"Образец гражданского мужества". Каким запомнился Василий Лановой

28 января 2021 года на 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом.

"Лановой. Главное для меня - настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память", - написала она.

Кроме того, соболезнования выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Яркий и бесконечно талантливый, добрый, справедливый, мудрый. Великий. Невосполнимая и горькая утрата. Глубокие соболезнования родным и близким, коллегам по театру", - написал в Facebook вице-спикер.

Соболезнования также выразил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Непоправимая для страны и культуры утрата. Человек, ставший мостом между двумя эпохами, отмеченный высшими званиями и СССР, и РФ. Великий актер и великий гражданин", - написал Хинштейн в Twitter.

"Светлый человек"

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает, что Лановой был светлым человеком, похожим на своего героя в фильме "Офицеры".

"Василий Лановой был светлым человеком, который имел характер и талант. Он поборол в детстве многое, даже фашизм. Он был в детстве на оккупированной территории. Василий всегда был таким, как его герой в фильме "Офицеры", - сказал Герасимов.

Он добавил, что со смертью Василия Ланового осиротел театр Вахтангова, Щукинское театральное училище.

"Нам будет его очень не хватать. Конечно, он был ярким человеком. Думаю, что если В Московскую городскую думу обратятся, то мы рассмотрим обязательно возможность установки памятника и мемориальной таблички для Василия Ланового. Он достоин, чтобы память о нем была увековечена", - сказал Герасимов.

"Утрата для волонтеров"

Руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рассказала, что Лановой заботился о воспитании подрастающего поколения.

"Ушла целая эпоха. Василий Семенович был не только великим актером. Он заботился о воспитании молодого поколения, часто встречался с нашими добровольцами, сопровождающими акции "Бессмертный полк" и помогающими ветеранам", - сказала Амельченкова.

По ее словам, смерть Ланового является большой утратой для волонтеров. "Скорбим вместе с близкими и друзьями", - добавила она.

"Не мыслил себя вне Вахтанговского театра"

Коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова также выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР.

"Он был и останется олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты, мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским. Ни дня он не мыслил себя вне Вахтанговского театра. Даже когда не был занят в спектакле или репетиции, то приходил, чтобы просто подышать воздухом родного театра, а иногда гулял по историческому фойе бельэтажа, вглядываясь в портреты ушедших вахтанговцев, что-то вспоминая", - говорится в сообщении на сайте театра.

В театре уточнили, что о месте и времени прощания с актером будет сообщено позднее.