Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Брянской области до 14 февраля

"Продлевается с 1 по 14 февраля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет", - говорится в сообщении.

ТАСС, 29 января. Власти Брянской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 14 февраля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства области.

При этом в Брянской области после 2 февраля ожидается ослабление других ограничительных мер. Например, несовершеннолетние смогут без сопровождения родителей находиться территории фуд-кортов, в торговых центрах.

"Возобновляются: спортивные и физкультурные мероприятия для всех возрастных групп с условием заполняемости спортобъекта не более [чем на] 25%; творческая деятельность в области искусства и организации развлечений и деятельность в области демонстрации кинофильмов при условии заполняемости [зала] не более [чем на] 50%", - говорится в сообщении.

Также возобновляется работа предприятий общественного питания до 03:00, разрешается проводить банкеты и другие торжественные мероприятия. При этом в зале должно быть занято не более 50% посадочных мест, одновременно там могут находиться не более 50 человек.

По последним данным оперативного штаба региона, за сутки в Брянской области выявлено 185 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 28 544. С начала пандемии 27 399 человек выздоровели, 239 пациентов умерли.