В Алжир прибудет первая партия вакцины "Спутник V"

РАБАТ, 29 января. /ТАСС/. Алжир получит в пятницу первую партию российского препарата против коронавируса "Спутник V". Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service , сообщил в четверг алжирский министр связи, официальный представитель правительства Аммар Бельхимер.

"Алжир получит первую партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в пятницу, что позволит уже в субботу начать кампанию по вакцинации в соответствии с поручением, ранее данным президентом республики Абдельмаджидом Теббуном", - отметил он.

По словам Бельхимера, первая партия российского препарата будет доставлена в пятницу в аэропорт Буфарик в провинции Блида, где и начнется кампания по вакцинации". Этот регион Алжира с момента начала в 2020 году пандемии длительное время являлся одним из крупнейших очагов заражения в стране. "Спутник V" был зарегистрирован в республике 10 января 2021 года.

"Первые дозы вакцины введут медикам, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, прежде чем кампания распространится на другие категории общества", - проинформировал Бельхимер.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что поставки препарата в Алжир будут обеспечены благодаря международным партнерам в Индии, Китае, Южной Корее и других государствах. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, поставки позволят защитить здоровье алжирских граждан и обеспечить полное восстановление экономической деятельности.

Первый случай инфицирования коронавирусом в арабской стране был зафиксирован 25 февраля 2020 года. С тех пор число заразившихся превысило 106 тыс. Общее количество летальных исходов превысило 2,8 тыс., при этом выздоровели более 72 тыс. человек. Правительство ежедневно призывает граждан сохранять бдительность и строго соблюдать меры гигиены и социальной дистанции для сдерживания пандемии.