В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса

ПРАГА, 29 января. /ТАСС/. Правительство Чехии на внеочередном заседании приняло решение ужесточить социальные ограничения, действующие в республике из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам в четверг вечером первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

"Мы обязаны реагировать на эпидемическую ситуацию, которая в последние дни ухудшилась, - отметил он. - У нас распространяется "британский" штамм коронавируса. Мы не можем недооценивать обстановку. Лучшее, что сейчас жители страны могут сделать, - это оставаться дома и ограничить социальные контакты".

В условиях ухудшающейся эпидемической ситуации правительство предписало отелям и пенсионам размещать только находящихся в командировках, которые предоставят администрации заверенные начальством или другими ответственными лицами справки о необходимости их служебных поездок. Эти документы подлежат длительному хранению и могут быть затребованы властями.

"Если же вы [жители Чехии] хотите куда-то поехать [отдохнуть], то мы [правительство] разрешаем поездки на принадлежащие вам дачи. При этом необходимым условиям является то, чтобы там отдыхали лишь совместно проживающие члены одной семьи. Контакты с другими гражданами должны быть ограничены на необходимый минимум. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем направляться с визитами даже к ближайшим родственникам, проживающим отдельно. Нужно носить респираторы [а не обычные медицинские маски]", - сказал Гамачек.

Новые ограничения вступят в силы с предстоящей субботы. Гамачек не исключил, что власти вновь ужесточат меры эпидемической безопасности. Рассматривается вопрос о возможности запретить гражданам удаляться от места жилища на определенное расстояние, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса между отдельными районами республики.

Ситуация с коронавирусом

В Чехии с 27 декабря прошлого года действует максимальный уровень эпидемиологической угрозы. Закрыты предприятия по оказанию бытовых услуг населению и большинство магазинов, введен запрет на свободное передвижение с 21:00 до 05:00.

В Чехии, население которой составляет 10,71 млн человек, общее число заразившихся коронавирусом за время эпидемии достигло 964 660. Из-за коронавируса умерли 15 944 жителей республики. С 5 октября прошлого года в стране восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 14 февраля.