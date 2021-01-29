Прививку от COVID-19 сделали свыше 300 тыс. военных США

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Более 300 тыс. военнослужащих Вооруженных сил США уже сделали прививку от коронавируса, при этом вакцинация проходит исключительно добровольно. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге начальник военно-медицинской службы Комитета начальников штабов ВС США бригадный генерал ВВС Пол Фридрикс.

"[На сегодняшний день военными] было получено 366 тыс. доз [вакцины]", - сказал он. Генерал уточнил, что из них первую необходимую дозу прививки получили порядка 320 тыс. военнослужащих, а более 40 тыс. военных уже и вторую. "Это [вакцинация] происходит добровольно, мы не принуждаем людей делать прививки", - утверждал Фридрикс.

Генерал также заверил, что наличие прививки от коронавируса или же ее отсутствие никак не отражается на возможностях службы солдат и офицеров даже в особых зонах. По его словам, в ВС США все военнослужащие следуют необходимым санитарным правилам, введенным на фоне пандемии коронавируса.

Министерство обороны США участвует в процессе распространения среди американцев вакцины от коронавируса.