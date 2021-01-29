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Пандемия COVID-19

Во Франции заявили, что сохранят график прививок от COVID-19

Власти решили не увеличивать интервал между первой и второй прививками, несмотря на сокращение поставок вакцин

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Власти Франции решили не увеличивать интервал между первой и второй прививками от коронавируса, несмотря на снижение объемов поставок вакцин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Минздрава республики.

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В нем отмечается, что "в феврале будут вакцинированы 2,4 млн человек, из которых 1 млн получит первую прививку, а 1,4 млн - вторую".

В коммюнике подчеркивается, что "Франция, как и ее европейские партнеры, сталкивается с сокращением поставок вакцин". Так, к концу января органы здравоохранения страны получат на 200 тыс. доз препарата американской компании Pfizer меньше, чем было запланировано. Кроме того, в Минздраве проинформировали, что в конце февраля поставки вакцины американской фирмы Moderna сократятся на 25% от объема, который предполагался изначально.

Тем не менее, как указали в министерстве, "было решено не откладывать сроки введения второго компонента вакцины, как это делают в некоторых европейских странах", поэтому он "будет вводиться через 28 дней после первого".

Вакцинация в Евросоюзе началась в конце декабря, однако пока этот процесс тормозится в связи с проблемами компании Pfizer в сфере обеспечения поставок по заказам европейских государств. Брюссель договорился с ней о 600 млн доз препарата, которые должны поступить до начала 2022 года. Помимо этого, ЕС ждет еще 160 млн доз от Moderna.

Во Франции с 18 января кампания по вакцинации охватывает не только людей, проживающих в домах престарелых, и врачей, но и все население старше 75 лет, а также лиц с тяжелыми заболеваниями. Согласно последним данным властей, от коронавируса в стране привиты уже более 1,3 млн человек.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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