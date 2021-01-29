Музей Победы в память о Лановом опубликует на своем сайте запись его моноспектакля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Уход из жизни народного артиста СССР Василия Ланового, который был человеком искренних убеждений и настоящим патриотом, стал невосполнимой потерей. В память о нем Музей Победы разместит на своем сайте видеозапись моноспектакля "Спасибо за верность, потомки!", сделанную во время выступления актера в этом учреждении, говорится в сообщении музея, поступившем в ТАСС в пятницу.

"В память о народном артисте СССР Василии Лановом Музей Победы разместит на своем сайте моноспектакль "Спасибо за верность, потомки!". Для многих поколений жителей нашей страны этот выдающийся артист стал воплощением образа настоящего офицера - образца мужества, доблести, чести", - отмечается в тексте.

В спектакле Лановой исполняет известные песни о войне, в том числе из фильма "Офицеры", делится воспоминаниями, читает стихотворения Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Михаила Светлова и других поэтов.

Директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник назвал смерть Ланового величайшей, невосполнимой потерей. "Василий Семенович - это не только большой друг нашего музея, не только великий артист. Это великая личность, настоящий патриот нашей страны, человек искренних убеждений, любивший свою Родину", - приводятся в сообщении слова Школьника.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Каменный гость" по пьесе Александра Пушкина. Среди наград артиста орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот".

Лановой в 2015 году стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Являлся сопредседателем его центрального штаба.