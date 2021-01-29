Уровень безработицы в Японии в 2020 году из-за пандемии вырос впервые за 11 лет

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Уровень безработицы в Японии по итогам 2020 года составил в среднем 2,8%, что примерно на 0,5 п. п. выше, чем годом ранее. Такую статистику опубликовало в пятницу японское министерство по административным делам и коммуникациям.

В течение года этот показатель неуклонно рос на фоне экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, и в октябре достиг уровня 3,1%. Затем в последние месяцы он несколько снизился. Тем не менее зафиксированный по итогам 2020 года рост уровня безработицы в Японии стал первым за последние 11 лет. Тогда, в 2009 году, он достигал 5,5% из-за мирового финансового кризиса, однако затем снижался каждый год.

Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся коронавирусом, летальности и прироста числа тяжелых пациентов начали регулярно обновляться. В начале января распространение инфекции достигло взрывных темпов, однако с середины месяца начала наблюдаться тенденция к снижению масштабов роста. К настоящему времени общее число случаев заражения превысило 380 тыс., зафиксировано более 5,5 тыс. летальных исходов.

В связи с этим власти 7 января сроком на месяц ввели режим чрезвычайной ситуации в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. 13 января зона была расширена, в нее попали еще семь префектур в разных регионах страны. Кроме того, юго-западная префектура Кумамото, центральная Миэ и восточная Ибараки ввели собственный режим ЧС. Всего режим охватил 14 префектур, где проживают около 77 млн человек, то есть более половины населения страны. В рамках режима ЧС местные власти, в частности, призвали владельцев заведений общепита сократить время их работы для предотвращения заражений.