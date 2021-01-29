В работе Twitter произошел сбой

ТАСС, 29 января. Сбой в функционировании социальной сети Twitter наблюдается в пятницу в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании и Японии. Жалоб от пользователей из России не поступало.

По информации сервиса, большая часть пользователей в США (66%) жалуется на перебои в работе сайта. Еще около 19% испытывают проблемы с приложением для устройств iPhone и iPad, у 13% возникли сложности с приложением для операционной системы Android.