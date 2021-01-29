Во Владикавказе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 января. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны был найден на одной из улиц Владикавказа. Об этом сообщили в пресс-службе Южного Военного округа.

"Боеприпас обнаружили случайно в кузове грузовика во время перевозки грунта для строительных работ из окрестностей населенного пункта Гизель, что в 10 км от столицы республики. Испугавшись потенциальной угрозы, нашедший снаряд незамедлительно вызвал наряд полиции", - говорится в сообщении.

Территория была оцеплена до приезда инженерно-саперного подразделения мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа (ЮВО). По прибытии военные инженеры ЮВО эвакуировали снаряд в безопасное место.

Опасной находкой оказалась мина от 82-мм батальонного миномета, стоявшего на вооружении советской армии в годы Великой Отечественной войны.

После осмотра боеприпас передали в один из музеев республики.

Владикавказ в Великую Отечественную войну

В конце 1942 года введенные советским командованием в бой резервы остановили врага у стен Владикавказа. Благодаря победе советских войск под Владикавказом провалилась немецкая операция "Эдельвейс".