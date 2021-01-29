Болсонару считает, что человечеству придется смириться с существованием коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 января. /ТАСС/. Новый коронавирус, которым заразились более 100 млн человек по всему миру и от которого свыше 2 млн умерли, не исчезнет никогда. Такое мнение выразил в четверг в ходе еженедельной трансляции в социальных сетях президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Эта проблема с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID[-19] останется с нами на всю жизнь. Мы сожалеем о происходящем в Бразилии и во всем мире, о смертях. Но нам необходимо научиться жить с этим, и нет ничего лучше, чем иметь собственную вакцину", - сказал он.

По словам президента, для этого необходимы дополнительные бюджетные ассигнования министерству науки, технологии и инноваций. "Бразилия не должна останавливаться", - подытожил он.

Ранее Болсонару, который сам в июле прошлого года перенес COVID-19, неоднократно выражал скептическое отношение к опасности пандемии коронавируса. По его мнению, серьезность вызываемого инфекцией заболевания в значительной степени преувеличена, поскольку тяжелые последствия могут возникнуть только у людей из групп риска. Кроме того, глава государства является сторонником незамедлительного применения при первом подозрении на COVID-19 гидроксихлорохина, эффективность которого в данной ситуации официально не доказана.