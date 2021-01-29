Мобильное приложение для свердловской единой социальной карты запустят в феврале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Запуск мобильного приложения для обладателей единой социальной карты (ЕСК) в Свердловской области запланирован на февраль этого года. Сейчас завершается проверка программы в тестовом режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социальной политики региона.

"Запуск приложения будет этой зимой, в феврале. Это уже не тестовый режим будет, а полный запуск", - сказали в пресс-службе.

Приложение разрабатывается для двух платформ - Android и iOS.

Единая социальная карта - это многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем, которая поможет получить разные виды услуг. Проект реализуется по указу губернатора области для повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки.

ЕСК была введена в Свердловской области в конце августа 2020 года. Она доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. С помощью карты жители смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи в интернет-банке, пользоваться скидками и специальными предложениями. Мобильное приложение будет координировать работу ЕСК.