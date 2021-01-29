В Бразилии выявили случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 января. /ТАСС/. Два случая одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса выявлены у жителей южного штата Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщило в четверг региональное издание Diario de Canoas .

По словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову-Амбургу, речь идет о двух пациентах в возрасте около 30 лет. У обоих, несмотря на обнаружение следов заражения сразу двумя разновидностями коронавирусной инфекции, заболевание протекало в легкой и средней форме. Вместе с тем ученые пока не могут спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска. Как полагают исследователи, речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом, что свидетельствует о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования.

Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по-мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые обнаруженный в Ухане. Такие изменения структуры оболочки вируса характерны для так называемых "южноафриканского" и "бразильского" штаммов.

По мнению Спилки, это также говорит о высокой концентрации различных геномов коронавируса, циркулирующих в стране.

Выводы ученых размещены в научной базе medRxiv в среду и пока не рецензировались и не публиковались в научных журналах.