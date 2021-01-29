Томские власти продлили действующие ограничения из-за коронавируса до 31 марта

ТОМСК, 29 января. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующие из-за пандемии коронавируса ограничения в регионе, в частности запрет массовых мероприятий, до 31 марта. Об этом сообщил ТАСС глава департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

При этом губернатор смягчил действующий запрет на проведение спортивных мероприятий в помещениях, уточняется в пресс-релизе областной администрации. "Я принял решение разрешить выборочное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Однако они обязательно должны быть согласованы с нашим профильным областным департаментом по спорту, проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора и пока без болельщиков и зрителей", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Также власти региона готовятся совместно с Минобрнауки в ближайшее время возобновить очное обучение в вузах Томска, который носит статус студенческой столицы Сибири.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года. 27 ноября запрет на массовые мероприятия и масочный режим были продлены до 1 февраля.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 25 025 пациентов, умерли 255 человек.

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