В популярных туристических местах на Байкале фиксируют трещины во льду и большие промоины

ИРКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Обширные промоины и многочисленные трещины наблюдаются на озере Байкал, где ледостав этой зимой осложняют не только сильные ветра, но и сейсмическая активность. Ледовая обстановка в популярных туристических местах опасна, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В заливах западной части озера Байкал лед установился, его толщина достигает 60 см. При этом на поверхности имеются многочисленные трещины, щели и отверстия от нерпичьих лунок. В проливе Ольхонские ворота становление льда продолжается. Его толщина не превышает 10 см, а на выходе из пролива в сторону населенного пункта Бугульдейка толщина льда не более 3 см. В районе острова Ольхон структура льда неравномерная, местами торосные явления высотой до метра, толщина льда варьируется от 10 до 30 см. Возле мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык наблюдаются обширные промоины", - говорится в сообщении.

Промоины, в том числе обширные встречаются в районе поселка Большое Голоустное и Кругобайкальской железной дороги. Обе местности популярны у туристов. В поселке Листвянка на юге Байкала - одном из самых востребованных туристических направлений - ледовый покров сформировался, толщина льда составляет 10-15 см, но наблюдаются торосы - скопления обломков льда, которые опасны тем, что под ними могут быть трещины, разломы и открытая вода. Торосы наблюдаются вдоль побережья между поселками Листвянка и Большие Коты, где по льду любят ходить туристы. Из-за сильных порывов ветра там в любой момент может оторваться льдина.

Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией гидрологии и гидрофизики Лимнологического института Сибирского отделения РАН Николай Гранин, в Листвянке этой зимой лед встал близко к средним датам ледостава. "По Листвянке мы располагаем наиболее длительным периодом данных, начиная с 1869 года. Самый ранний ледостав был в 1876 году 14 декабря. Самый поздний ледостав в Листвянке был в 2015 году 14 февраля. То есть разница в сроках ледостава в Листвянке составляет порядка двух месяцев", - отметил ученый.

То, что к концу января не везде на Байкале лед надежный, это нормальное явление, пояснил Гранин, к тому же на ледовую обстановку сейчас влияет сейсмическая активность.

Землетрясения и уровень воды

В связи с участившимися в последнее время землетрясениями специалисты Лимнологического института намерены выяснить, повлияла ли сейсмическая активность на уровень воды в Байкале, который в сентябре 2020 года поднимался выше критической отметки на 12 см. По словам Гранина, известны случаи, когда сильные, но произошедшие на расстоянии от Байкала землетрясения вызывали серьезное колебание уровня воды в озере.

Однако после последнего мощного землетрясения, произошедшего в январе в Монголии на озере Хубсугул, относящемуся к Байкальской рифтовой зоне, колебания не отмечались. Как сообщил Гранин, сейчас уровень воды в Байкале находится в пределах нормы.

"Бывало так, что удаленные землетрясения вызывали колебания уровня до 20 см. А сейчас ничего такого мы не наблюдаем", - сказал ученый.

Он считает, что последние пять месяцев были аномальными с точки зрения сейсмической активности, поэтому ученые планируют сравнить последствия от серии последних сильных подземных толчков с последствиями более ранних землетрясений, произошедших на расстоянии от Байкала. Конкретные сроки проведения исследования пока неизвестны, так как приступить к нему мешает афтершоковая активность, продолжающаяся на Хубсугуле.

Землетрясения и котловина

Специалисты Института земной коры Сибирского отделения РАН в свою очередь сделают вывод о том, повлияли ли последние землетрясения на скорость расширения котловины Байкала. Как рассказал ТАСС директор института Дмитрий Гладкочуб, проводимые на протяжении 20 лет измерения показывают, что каждый год котловина озера расширяется в среднем на 3,4 мм.

"Измерения выполняются два раза в год на специально оборудованных полигонах. Они проводятся в одно и то же время при одних и тех же температурах на протяжении нескольких дней, чтобы точно определить параметры перемещения. Когда весной мы в очередном цикле GPS-наблюдений получим данные, то будет понятно, привели ли эти землетрясения к изменению скорости и масштабов раскрытия Байкала. Байкал раскрывается в последнее время с одной и той же скоростью. Если какие-то отклонения от этого параметра будут зафиксированы, то тогда мы сможем предположить, что они обусловлены серией землетрясений", - сказал ученый.

Первый подземный толчок магнитудой 6,5 на Хубсугуле был зарегистрирован 12 января в 00:32 мск. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 8,7 балла. Его почувствовали жители пяти регионов Сибири. В частности, в Иркутске ощущались толчки до 5 баллов, в Бурятии и Туве - до 6, в Красноярском крае - до 3,5. По информации МЧС, жертв и разрушений нет. По данным с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в районе Хубсугула произошло уже более 140 афтершоков с энергетическим классом 10 и выше.

По мнению ученых, землетрясение на озере Хубсугул могло быть спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на Байкале 21 сентября 2020 года. Тогда в населенных пунктах на юге Байкала ощущались толчки силой 6-7 баллов, в Иркутске - 5 баллов. 10 декабря произошла новая серия мощных землетрясений. Утром жители Иркутска ощутили толчки силой 5-6 баллов, вечером - 4 балла. Эпицентр находился на озере Байкал.