На Соломоновых Островах расследуют первый вероятный случай передачи коронавируса в стране

СИДНЕЙ, 29 января. /ТАСС/. Власти островного государства Соломоновы Острова расследуют первый вероятный случай распространения коронавируса на территории страны. Об этом в пятницу сообщило издание Solomon Times со ссылкой на национальное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, носителем активного вируса может быть 29-летний мужчина, вернувшийся с Филиппин 29 сентября 2020 года. После возвращения на родину мужчина был помещен на карантин, медики диагностировали у него COVID-19. Инфицированный покинул карантин 24 ноября после полного выздоровления, однако 26 января он вновь почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Диагностическое тестирование, проведенное позднее, показало, что мужчина вновь заразился коронавирусом.

После получения положительного результата местные органы здравоохранения изолировали заразившегося и нашли всех, кто близко контактировал с ним. В настоящий момент Министерство здравоохранения Соломоновых Островов ожидает результатов ПЦР-исследования крови мужчины, чтобы окончательно подтвердить диагноз или опровергнуть его.

Соломоновы Острова считаются государством, свободным от коронавируса. Все случаи инфицирования, выявленные на территории страны, являются ввозными и были зафиксированы в условиях карантина у вернувшихся из-за границы граждан.