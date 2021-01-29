Минобрнауки распорядилось начать очные занятия в подведомственных вузах с 7 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился начать очные занятия в подведомственных министерству вузах с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе, остальным высшим учебным заведениям рекомендовано принять аналогичное решение. Текст соответствующего приказа есть в распоряжении ТАСС.

"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ", - говорится в документе.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, также рекомендуется вернуть очные занятия исходя из эпидемической ситуации. Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.

Согласно документу, руководители вузов должны обеспечить соблюдение профилактических мер против коронавируса. В частности, в учебных заведениях нужно создать условия для гигиенической обработки рук, организовать измерение температуры тела бесконтактным способом при входе, ввести масочный режим, контролировать соблюдение социальной дистанции, проводить санитарную обработку всех контактных поверхностей в местах общего пользования.

При этом вузы должны быть готовы вернуть ограничения в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Московские и петербургские высшие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки РФ, были переведены на дистанционное обучение на период с 13 ноября по 6 февраля, региональным вузам было рекомендовано принять аналогичное решение исходя из местной ситуации с коронавирусом.