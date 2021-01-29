Адвокат сообщил, что Ефремов работает в швейном цехе в колонии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов устроился работать в швейный цех в колонии в Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Петр Хархорин после его посещения.

"Работает, все у него в порядке, здоров", - сказал Хархорин, добавив, что Ефремов с иронией рассказывает о своей работе в швейном цехе.

Адвокат отметил, что актер находится на хорошем счету у руководства колонии. Остальные осужденные проявляют к нему уважительное отношение.

По словам Хархорина, Ефремов подписал кассационную жалобу, подана она будет на следующей неделе. Жалоба составлена им и вторым адвокатом Ефремова Романом Филипповым.

Хархорин также опроверг все заявления в СМИ и Telegram-каналах о якобы напряженных отношениях между Ефремовым и его женой Софьей Кругликовой. "Это не просто фейк. Мое мнение такое, что перед слушанием дела в кассационной инстанции люди, которые не хотят изменения приговора, то есть его смягчения, начали раскачивать ситуацию. Это полностью выдумано все с начала до конца", - сказал адвокат. По его словам, доступ к ячейке с деньгами Кругликова получила еще в конце ноября.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.