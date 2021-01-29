Выпускные экзамены для одиннадцатиклассников пройдут с 24 по 28 мая

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для выпускников 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

"Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике - с 3 по 17 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускникам нужно сдать только два экзамена, аттестации в форме ГВЭ по предметам по выбору проводиться не будет.

Задания в экзаменах будут составлены на основе спецификаций ЕГЭ, документов, которые определяют содержание заданий единого госэкзамена. До 10 февраля демонстрационные варианты ГВЭ опубликуют на сайте Федерального института педагогических измерений.