Пластик составил половину объема мусора в России в 2020 году

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Специалисты подсчитали, что половину мусора в России в 2020 году составил пластик, в частности, упаковка от продуктов. Правительство РФ заложило ряд мер для сокращения объема потребления трудноперерабатываемого пластика, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Челябинскую область.

"Современные полигоны - это правильно, но полигон - это захоронение мусора в землю, отработанного, отсортированного, но в землю. Наша с вами задача - сократить этот мусор в земле в два раза к 2030 году. Способы сокращения мусора в земле разные, первое, с чего мы должны начинать, - это раздельный сбор мусора и снижение [объема] упаковки. Мы посчитали с коллегами: в 2020 году 50% нашего мусора - это упаковка, это пластик в первую очередь", - сказала она.

По словам вице-премьера, правительство РФ заложило ряд мер в рамках Концепции расширенной ответственности производителей. "Отказываться от трудноперерабатываемого пластика, цветных пластиковых бутылок - не голосовать за них ногами в магазинах и постепенно ориентировать производителей сокращать производство такого пластика. Второе - это раздельный сбор, когда на контейнерных площадках у дома, у каждого домохозяйства и офиса будет появляться возможность через систему раздельного сбора - специального транспорта, который ездит по определенным маршрутам в определенные часы и собирает перерабатываемую упаковку отдельно, а не в общей куче, - например, с органикой ехать на полигон или на мусоросжигательный завод", - пояснила Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что отходы также могут быть использованы при строительстве дорог. "Мы должны с учетом экологических нормативов и экологических технологий работать именно таким образом - они могут быть источниками для производства техногрунтов - подложки, в том числе для автомобильных дорог", - уточнила она.