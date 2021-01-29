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Умер Василий Лановой

Любимова заявила, что Лановой на сцене и в жизни был безгранично предан Родине

Министр культуры назвала огромной потерей смерть "замечательного актера, театрального педагога и великолепного мастера слова"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Народного артиста СССР Василия Ланового можно по праву считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни. Такое мнение высказала в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Биография Василия Ланового

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни.

"Он был настоящим тружеником и творцом, всегда излучал душевное тепло и доброту. Благодаря выдающимся личным качествам Василий Семенович создал неповторимые героические образы, которые и по сей день служат примером для разных поколений. В жизни он также был безгранично предан своей Родине", - привели ТАСС слова министра в пресс-службе Минкультуры.

Любимова назвала огромной потерей смерть "замечательного актера, театрального педагога и великолепного мастера слова". "Василия Семеновича по праву можно считать примером истинного служения искусству. Светлая память о нем останется в сердцах миллионов зрителей", - подчеркнула она, выразив соболезнования родным и близким артиста.

Теги
РоссияЛановой, Василий СеменовичЛюбимова, Ольга БорисовнаУмер Василий Лановой
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