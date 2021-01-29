Путин выразил соболезнования родным и близким Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января на 88-м году жизни.

2 января стало известно, что у Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о его госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония". В четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что артист переведен в реанимацию. О смерти Ланового сообщила Ирина Купченко.