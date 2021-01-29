Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,9

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу поднялся с 0,87 до 0,9. В Москве этот показатель составил 0,88, удерживаясь ниже отметки 0,9 уже пять дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент находится ниже единицы, а в одном - в Иркутской области - равен 1.

В Воронежской области и Красноярском крае он составил 0,99, в Архангельской и Ростовской областях - 0,97, в Нижегородской области - 0,96, в Свердловской области - 0,94. В Подмосковье показатель находится на отметке 0,89, а в Санкт-Петербурге - 0,69.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.