Заседание Госсовета по вопросам образования может пройти весной

ЯЛТА, 29 января. /ТАСС/. Заседания Государственного совета России по вопросам образования, возможно, состоится весной. Такую надежду выразил в пятницу руководитель рабочей группы Госсовета России по образованию, губернатор Кировской области Игорь Васильев во время дискуссии о будущем школы с участием финалистов "Большой перемены", планирующих поступать в педагогические вузы. Ранее Госсовет на эту тему планировалось провести в конце декабря прошлого года.

"Я надеюсь, весной будет заседание Государственного совета по вопросам образования, на котором будут обсуждаться самые разные вопросы, в том числе те, о которых я уже говорил. В Государственный совет и комиссии Государственного совета с недавнего времени входят еще и представители муниципалитетов, что мне кажется очень важным, поскольку среднее образование - это муниципальные органы", - сказал Васильев.

Он уточнил, что после добавления в комиссию представителей муниципалитетов, у нее появляется возможности, обсуждать "те вопросы, которые актуальны именно сегодня".

Образовательная программа для педагогов-наставников победителей всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" проходит в Крыму с 25 января по 7 февраля в два образовательных потока. Участие в ней принимают 420 педагогов, подготовивших победителей первого сезона "Большой перемены". В течение недели для участников проводят мастер-классы от партнеров конкурса, мотивационные встречи с экспертами в сфере образования и искусства, а также дискуссии клуба "Большая перемена" с участием финалистов конкурса, планирующих поступление в педвузы.

Конкурс "Большая перемена" начался 28 марта 2020 года. В проекте приняли участие более миллиона школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября 2020 в "Артеке", вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов по итогам конкурса получили призы в размере 1 млн рублей, которые они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов получили 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.