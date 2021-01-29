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Умер Василий Лановой

Путин: Лановой останется в памяти несгибаемым патриотом и настоящим гражданином

Президент назвал смерть артиста огромной и невосполнимой утратой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Судьба России всегда была для Василия Ланового превыше всего, говорится в телеграмме соболезнований президента Владимира Путина родным и близким артиста в связи с его смертью.

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"Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего - Россия, ее судьба, история и будущее", - отметил президент.

Путин назвал смерть Ланового огромной и невосполнимой утратой и потерей для всех, "кому он щедро дарил свой талант и широту души, кому посчастливилось лично знать, дружить с этим ярким, сильным, открытым человеком".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛановой, Василий СеменовичУмер Василий Лановой
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