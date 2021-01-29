В России с 1 февраля изменяются правила тюнинга автомобиля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Правила тюнинга автомобилей изменяются с 1 февраля, теперь российские автомобилисты не смогут получить на него разрешение, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы, а также протоколы проверки или автомобильные регистрационные знаки находятся в розыске.

Данные изменения внесены постановлением правительства России "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")", с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, решение об отказе в выдаче разрешения на тюнинг принимается в нескольких случаях, "если отсутствует заключение в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, протоколов проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений", - говорится в документе. Также там отмечено, что тюнинг будет запрещен для тех машин, чьи агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске, а также, если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.

В 2019 году в России вступили в силу правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта. Теперь, чтобы провести автотюнинг сначала нужно получить заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. Лаборатория должна быть аккредитована на проведение таких работ. Затем нужно обратиться в подразделение Госавтоинспекции и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию авто. С собой нужно взять заявление, паспорт и, возможно, доверенность, а также заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. После внесения изменений надо представить автомобиль на осмотр в то же подразделение ГИБДД и получить свидетельство. С собой нужно принести заявление, паспорт или доверенность, декларацию производителя работ по установке оборудования для питания газообразным топливом (если это было сделано), а также протокол проверки из испытательной лаборатории и документы об оплате пошлины.

Выдача разрешений на внесение изменений

МВД разработало административные регламенты предоставления госуслуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля и по выдаче свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Как сообщили в ведомстве, согласно документам, такое разрешение будет выдаваться в течение трех рабочих дней при обращении в подразделение ГИБДД и в течение одного рабочего дня при направлении заявления через портал госуслуг, а свидетельство будет готово через один день. Кроме того, в МВД также отметили, что для того, чтобы получить соответствующее разрешение можно обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции, независимо от места регистрации автомобиля, при этом выдача свидетельства будет выдаваться подразделением ГИБДД, выдавшим разрешение.