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Умер Василий Лановой

Шойгу возложил цветы к скульптуре "Офицеры" в Москве в память о Лановом

Актер умер 28 января

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и заместители главы военного ведомства возложили цветы к скульптуре "Офицеры" на Фрунзенской набережной в Москве в память о Василии Лановом, который умер 28 января. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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По информации ведомства, вместе с министром цветы возложили начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и первый заместитель главы Минобороны Руслан Цаликов.

Прообраз композиции - сцена из фильма "Офицеры" с участием Ланового, посвященная встрече всех поколений защитников Родины. Статую создали в 2013 году по поручению Сергея Шойгу. 

Открывая Единый день военной приемки продукции ОПК, Шойгу попросил участников почтить минутой молчания память народного артиста СССР, Героя труда Российской Федерации Ланового.

"Василий Семенович - человек, который своим творчеством олицетворял лучшие черты офицерства и Советского Союза, и России", - сказал министр. Он отметил, что Лановой был членом Общественного совета при Минобороны России, "человеком, который многое сделал для патриотического воспитания подрастающего поколения".

"Он выступал в наших коллективах, он постоянно участвовал во всех наших мероприятиях, внося тем самым существенный вклад в повышение уровня и морально-психологического состояния вооруженных сил. А самое главное - в поднятие патриотического духа и молодых, и уже состоявшихся офицеров. Прошу почтить его память минутой молчания", - сказал Шойгу. Офицеры встали, отдавая дань памяти артисту.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичЦаликов, Руслан ХаджисмеловичУмер Василий Лановой
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