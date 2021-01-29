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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС не выявил связи между вакциной Comirnaty и случаями смерти пожилых людей

Во Франции зафиксированы не менее девяти случаев летальных исходов среди привитых этой вакциной

ГААГА, 29 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств не обнаружило связи между вакцинацией от коронавируса препаратом Comirnaty и смертью нескольких пожилых людей в ЕС после приема препарата. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регулятора.

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В документе отмечается, что комитет по безопасности агентства изучил случаи смерти после введения вакцины Comirnaty, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, в том числе среди слабых, пожилых людей, приняв во внимание наличие сопутствующих заболеваний и уровень смертности среди соответствующих возрастных групп. "Полученные данные свидетельствуют об отсутствии связи с вакцинацией препаратом Comirnaty и что случаи смерти не вызывают опасений относительно безопасности препарата", - подчеркнули в агентстве, добавив, что продолжат внимательно следить за ситуацией.

Ранее ряд стран ЕС сообщил о нескольких случаях летальных исходов среди привитых от коронавируса вакциной Comirnaty. В частности, во Франции зафиксированы не менее девяти таких случаев и как минимум один - в Бельгии.

В документе также говорится о том, что данные по безопасности Comirnaty, собранные в ходе кампаний по вакцинации, соответствуют результатам исследований и никаких новых побочных эффектов выявлено не было. В дальнейшем агентство планирует ежемесячно публиковать обновленную информацию по безопасности в отношении всех вакцин от коронавируса, разрешенных на территории ЕС.

Препарат Comirnaty был одобрен агентством 21 декабря прошлого года, после чего в странах ЕС стартовали кампании по вакцинации населения. К настоящему времени временное регистрационное удостоверение выдано для двух вакцин: помимо разработки Pfizer и BioNTech, на рынок сообщества допущена вакцина Moderna, производимая одноименной американской компанией. Ожидается, что позднее в пятницу будет объявлено об одобрении третьей вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

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БельгияСШАГерманияФранцияПандемия COVID-19
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