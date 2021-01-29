Прощание с Лановым пройдет в Театре им. Вахтангова 1 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым, который умер 28 января в возрасте 87 лет, пройдет в Театре имени Вахтангова 1 февраля. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор театра Кирилл Крок.

"Прощание пройдет в нашем театре 1 февраля, оно состоится с 10:00 до 12:00 мск", - отметил он. Крок также сообщил, что похороны пройдут в понедельник на Новодевичьем кладбище.

2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".