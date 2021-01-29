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Песков не стал комментировать акцию в Крыму с раздачей блокадникам по 125 г хлеба

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, у него нет информации об этой акции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать акцию волонтеров, которые раздали живущим в Крыму блокадникам по 125 г хлеба.

"Я не смогу никак ответить на этот вопрос, потому что я не обладаю информацией об этой акции", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Он напомнил, что в рамках 75-летия Победы, которое отмечалось в 2020 году, до сих пор проводится много акций.

Акция "Блокадный хлеб" прошла в Симферопольском районе Крыма и была приурочена к годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Как сообщает ряд СМИ, некоторые ветераны, получившие символическую "блокадную" порцию хлеба, выступили с критикой в адрес организаторов мероприятия.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Пандемия COVID-19
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