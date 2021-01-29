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Прокуратура Петербурга предупредила об угрозе безопасности из-за массовых публичных акций

Призывы граждан к участию в массовых беспорядках начали появляться в интернете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга выявила в интернете публикации с призывом граждан к участию в массовых беспорядках и несогласованных публичных акциях и предупреждает об ответственности за участие в них. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, это создает угрозу общественной безопасности.

"Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре также отметили, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что любые попытки провести несогласованное массовое мероприятие в городе будет расцениваться как угроза общественному порядку. В полиции обещали пресекать такие действия.

После массовых акций, которые прошли в городе 23 января, по данным петербургской полиции, возбуждено и расследуется пять уголовных дел. Также на участников акций составили десятки административных протоколов, по которым они были отправлены судами под административный арест или оштрафованы. Официально о числе задержанных в ходе акций правоохранительные органы не сообщали.

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РоссияСанкт-Петербург
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