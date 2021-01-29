В Чечне возобновили работу кинотеатры, развлекательные центры и бассейны

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Работу кинотеатров, детских развлекательных центров, концертных залов, бань и бассейнов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса с марта прошлого года, возобновили в Чечне при условии заполняемости не выше 50%. Соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров.

"При возобновлении деятельности кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, дельфинариев концертных залов заполняемость залов не должна превышать 50% от общего количества мест, при возобновлении деятельности бань (саун), бассейнов прием и обслуживание посетителей осуществляется по предварительной записи, а также обеспечить необходимую дезинфекцию помещений", - говорится в документе.

В документе отмечается необходимость соблюдения норм социального дистанцирования, контроль температуры тела персонала и посетителей при входе, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 10 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 283 человека выздоровели, 107 умерли.