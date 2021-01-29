{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Чечне возобновили работу кинотеатры, развлекательные центры и бассейны

Заполняемость залов заведений не должна превышать 50% от общего количества мест

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Работу кинотеатров, детских развлекательных центров, концертных залов, бань и бассейнов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса с марта прошлого года, возобновили в Чечне при условии заполняемости не выше 50%. Соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"При возобновлении деятельности кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, дельфинариев концертных залов заполняемость залов не должна превышать 50% от общего количества мест, при возобновлении деятельности бань (саун), бассейнов прием и обслуживание посетителей осуществляется по предварительной записи, а также обеспечить необходимую дезинфекцию помещений", - говорится в документе.

В документе отмечается необходимость соблюдения норм социального дистанцирования, контроль температуры тела персонала и посетителей при входе, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 10 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 283 человека выздоровели, 107 умерли.

Теги
РоссияЧечняПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Эксперт: число мутаций коронавируса будет возрастать по мере вакцинации населения
Глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер отметил, что важно целенаправленно делать тесты для выявления новых вариаций коронавируса
Читать полностью