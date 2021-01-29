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В Крыму за призывы к участию в несанкционированных акциях оштрафовали девять человек

Большинство из них несовершеннолетние

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Девять жителей Крыма привлечены к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях. Большинство из них несовершеннолетние, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Отмечается, что сотрудники полиции выявили несколько сообществ в социальных сетях, в которых размещались призывы к выходу на несогласованную акцию протеста. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности авторов призывов. "В результате мероприятий, организованных на всей территории полуострова, оперативниками были выявлены 9 молодых людей, причастных к размещению информации, подавляющая часть из которых несовершеннолетние. Также установлены лица более старшего возраста, в отношении которых имеется информация о подстрекательстве подростков к размещению на своих интернет-страницах противоправных призывов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Судом каждому из них назначен административный штраф. Один из задержанных арестован.

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