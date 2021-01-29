Путин поручил проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Соответствующее поручение главы государства опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся. Срок - 15 марта 2021 года", - говорится в поручении.

Вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах поднимался 12 января на встрече президента с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Тогда глава государства обратил внимание министра на жалобы, связанные с выплатами. Кравцов ответил, что с 1 сентября доплаты получают 810 тыс. классных руководителей. Он добавил, что Минпросвещения прорабатывает вопрос о введении доплат за классное руководство в техникумах, и выразил надежду, что определенные шаги получится сделать в этом направлении в 2021 году.

Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения постоянно обновляемых учебников, учебных пособий и других учебных материалов по образовательным программам среднего профобразования. Сделать это необходимо до 1 сентября 2022 года.

Также президент поручил до 15 марта 2021 года "проработать с учетом ранее данных поручений возможность применения налогоплательщиками инвестиционного налогового вычета в случае осуществления ими пожертвований для обновления материально-технической базы профессиональных образовательных организаций".