{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: число мутаций коронавируса будет возрастать по мере вакцинации населения

Глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер отметил, что важно целенаправленно делать тесты для выявления новых вариаций коронавируса

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Число мутаций коронавируса будет возрастать по мере вакцинации населения, и важно целенаправленно делать тесты для выявления новых штаммов. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Чем больше прививок мы будем делать, тем больше у нас будет мутаций", - сказал он. Важно, по словам Вилера, целенаправленно делать тесты для выявления новых вариаций коронавируса.

Всего в мире, по оценке специалистов берлинской клиники Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает как раз британский штамм из-за его высокой заразности.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
Более 4 млн доз вакцины против коронавируса выпустили для массовой вакцинации
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в целом охват вакцинацией от коронавируса должен составить 60% населения России
Читать полностью