Путин поручил до конца марта обновить перечень приоритетных профессий для инвалидов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин распорядился до конца марта обновить перечень приоритетных профессий для инвалидов. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по вопросам среднего профессионального образования, опубликованном на сайте Кремля.

"Минтруду России проработать вопрос обновления перечня приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда", - говорится в документе.

Министерству просвещения России совместно с Агентством развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") поручено обеспечить взаимодействие и координацию цифровых платформ региональных центров опережающей профессиональной подготовки с платформами агентства. Кроме того, "Ворлдскиллс Россия" необходимо предусмотреть увеличение до трех лет срока аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена.